Aktion auf dem Bonner Marktplatz : Greenpeace entzündet Kerzen gegen den Krieg

Aktion am Drachenfelshotel : Lichtinstallation gegen Krieg von Künstlern in Königswinter Mit einer Lichtinstallation haben Franca Perschen und Helmut Reinelt gegen den Krieg in der Ukraine und Kriege weltweit demonstriert. In Dauerschleife wurde das Video der beiden Künstler an zwei Abenden auf die Wand des Königswinterer Drachenfelshotels projiziert.