Kontrolle in Bonn-Kessenich : 31-Jähriger soll neun hochwertige Fahrräder gestohlen haben

Kontrolle in Bonn-Kessenich

Bonn Ein 31-jähriger Bonner steht im Verdacht, neun hochwertige Fahrräder gestohlen zu haben. Bei einem Polizeieinsatz in Kessenich fiel er den Beamten auf. Dabei stellte sich heraus, dass er mit einem als gestohlen gemeldeten Fahrrad unterwegs war.

Beamte kontrollierten den Mann am Mittwochabend zunächst gegen 18 Uhr bei einem Polizeieinsatz in Kessenich. Bei der Überprüfung seines Fahrrads stellte sich heraus, dass dieses am 14. März als gestohlen gemeldet worden war.