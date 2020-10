Auf der Hausdorffstraße : 20-jähriger Longboardfahrer bei Unfall in Kessenich schwer verletzt

20-jähriger Longboardfahrer bei Unfall in Kessenich schwer verletzt

Ein Longboardfahrer wurde bei einem Unfall in Kessenich schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: DPA

Kessenich Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Kessenich wurde in der Nacht zu Mittwoch ein 20-jähriger Mann verletzt, der auf einem Longboard unterwegs war. Das Auto eines 62-Jährigen hatte ihn aus bislang unbekanntes Ursache erfasst.

Verletzungen erlitt ein 20-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Kessenich. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der junge Mann nach ersten polizeilichen Ermittlungen um 4.20 Uhr die Hausdorffstraße mit seinem Longboard. Er fuhr hinter einem Fahrzeug auf die Straße, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war.