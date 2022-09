Drei Männer festgenommen : Polizei findet Cannabisplantage in Kessenicher Wohnhaus

Mehre Streifenwagen der City-Wache und der Wache Bad Godesberg waren am Donnerstagabend in der Aloys-Schulte-Straße im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Kessenich In Kessenich ist am Donnerstagabend eine Cannabisplantage entdeckt worden. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei Bonn hat am Donnerstagabend eine Cannabisplantage in Kessenich aufgespürt. Zuvor hatten Zeugen gegen 20.10 Uhr verdächtige Aktivitäten in einem Wohnhaus an der Aloys-Schulte-Straße gemeldet.