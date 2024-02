Zehnjähriger in Tannenbusch verletzt Junge Frauen sollen Kind angefahren haben und geflüchtet sein

Das Kind konnte sich noch am Auto abfangen, stürzte aber dennoch und verletzte sich. Das Auto soll in Richtung Waldenburger Ring weitergefahren sein. Laut Junge sollen zwei junge Frauen in dem Wagen gesessen haben. Der Zehnjährige fuhr weiter zur Schule und meldete den Unfall. Anschließend wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.