Kinderrechtswochen in Bonn: Kinder entdecken ihren Kiez

Kinderrechtswochen

Vom 1. bis 20. September finden in Bonn verschiedene Veranstaltungen im Rahmen der Kinderrechtswochen statt. So will die Stadt den Blick darauf richten, worum es bei den Kinderrechten geht und was sie für das Leben der Kinder und Jugendlichen bedeuten. Für jedes Recht werden beispielhaft Projekte vorgestellt. Im Programm stehen etwa Tanzkurse, ein Bilderbuchkino oder eine Kinderrechte-Rallye. Der nächste Termin in der Projektreihe sind Workshops der Tanzschule Coco Dance Studio die am Montag, 4. September, starten. Am Donnerstag 7. September, findet ein internationaler Mädchentreff statt. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Kinderrechtswochen gibt es unter www.bonn.de/themen-entdecken/familie-partnerschaft/weltkindertag.php.