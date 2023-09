Sammeln von Spenden Kinder laufen im Bonner Hofgarten für den Frieden

Rund 2200 Kinder und Jugendliche von 21 Schulen sind am Freitag beim 16. Bonner Friedenslauf im Hofgarten an den Start gegangen und haben Spenden für die Arbeit des Vereins Forum Ziviler Friedensdienst gesammelt, der unter anderem Projekte in der Ukraine betreut. Sie wurden von Schirmfrau und Oberbürgermeisterin Katja Dörner persönlich begrüßt.