Verwirrung beim Beethovenfest Bonn : Kinder unter 14 Jahren dürfen nicht ans große Becken

Bonn Aus Sicherheitsgründen sollen Kinder nicht an den Veranstaltungen im großen Becken des Viktoriabads teilnehmen. Können die an Schüler gerichteten Aufführungen von „SPLASH!“ des Theaters Marabu nun noch stattfinden?

Das Beethovenfest Bonn startet an diesem Freitag mit seinen Veranstaltungen im stillgelegten Viktoriabad an der Franziskanerstraße. Wo bis 2010 Eltern mit Kindern ins Wasser sprangen, treten in den kommenden Tagen eine Vielzahl Künstler auf. Doch ganz so familienfreundlich wie einst ist das zur Veranstaltungsstätte umgemodelte große Becken nicht mehr.

Deshalb haben die Organisatoren beschlossen, Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren keinen Einlass zu Veranstaltungen im großen Becken zu gewähren. Da der Ticketverkauf schon vor dieser Entscheidung begonnen hatte, sei den Käufern dies per E-Mail mitgeteilt worden. Sie könnten ihre Karten für Kinder unter 14 Jahren kostenlos zurückgeben. Nach Auskunft von Seliger am Donnerstag haben davon bisher drei Kunden Gebrauch gemacht.

Verwirrung bei einigen Kartenbesitzern

Im Mittelpunkt dieser Musik-Theater-Performance steht das Wasser als Quell des Lebens. Wo könnte eine solche Aufführung besser stattfinden, trockengelegten Becken des alten Viktoriabads? Nur richten sich sämtliche, bereits ausverkaufte Aufführungen eben an Kinder ab acht Jahren. Die Karten gingen zu guten Teilen an Schulen.

Auftakt an diesem Freitag

Weitere Veranstaltungen im großen Becken: Am Mittwoch, 7. September, treten ab 19.30 Uhr die Vokalisten Clara Blessing, Liam Byrne und Elina Albach mit dem Programm „Judas“ auf. Der Pianist Mathias Halvorsen ist am Donnerstag, 8. September, ab 19.30 Uhr mit „Lost in Beethoven“ zu hören. Lieder des Exils präsentieren Max Andrzejewski, Mariana Sadovska und David-Maria Gramse am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr. Schubert-Lieder bringen am Samstag, 10. September, ab 19.30 Uhr Benedikt Kristjánsson und Fabian Müller zu Gehör. Zum Abschluss tritt im Viktoriabad CocoonDance mit einer Tanzperformance am Samstag auf (ebenfalls ab 19.30 Uhr).