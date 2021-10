Familien- und Bildungszentrum Haus Vielinbusch : Kinderbibliothek der Vielfalt in Bonn eröffnet

Kinderbibliothek der Vielfalt in Bonn eröffnet

Lesestunde in der Kinderbibliothek der Vielfalt. Foto: privat

Bonn Mit Vertretern des Bonner Spendenparlaments wurde die FiBBliothek – Die Kinderbibliothek der Vielfalt im Familien- und Bildungszentrum Haus Vielinbusch eröffnet.

„Die Bonner FiBBliothek bietet mit ihrer großen Sammlung von mehrsprachigen und vorurteilsbewussten Medien in sehr vielen Familiensprachen einen vorbildlichen Zugang zu kultureller Bildung für Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Gruppen“, so begründet das Bonner Spendenparlament seine Entscheidung zur Förderung der Fachstelle für interkulturelle Bildung und Beratung (FiBB), die dazu beiträgt, die FiBBliothek am neuen Standort dauerhaft und sicher unterzubringen.