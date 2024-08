Personalengpass Kita-Krise in Bonn: Stadt präsentiert neue Zahlen

Unbesetzte Fachkraftstellen in Kitas sind ein Dauerthema bei der Stadt, der Politik und Eltern. Schließlich endete das vergangene Kita-Jahr mit insgesamt 101 unbesetzten Stellen in städtischen Einrichtungen. Die Zahlen enthalten nicht nur freie Fachkraftstellen, sondern alle freien Stellen inklusive der Ergänzungskräfte sowie hauswirtschaftlichen Kräfte. In der Vergangenheit gab es regelmäßig circa 70 freie Fachkraftstellen. Die Stadt hat nun neue Zahlen im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie präsentiert. Außerdem wurde ein Bürgerantrag mit Änderungen angenommen, dessen Umsetzung Eltern mehr Einblick in die Situation der Kitas gewähren soll.