Vorwürfe gegen Michael Winterhoff : Verein Kleiner Muck bietet ehemaligen Kindern aus Wohngruppen Hilfe an

Bonn Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Michael Winterhoff trat der Bonner Kinderpsychiater aus dem Vorstand des Vereins Kleiner Muck zurück. Nun bietet der Verein ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngruppe Hilfe an.

Bis zuletzt war Michael Winterhoff Mitglied im Vorstand des Kleinen Muck und der behandelnde Psychiater der Kinder und Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen des Vereins wohnen. Aufgrund der Vorwürfe schied Winterhoff aus dem Vorstand aus und stellte seine Tätigkeiten als Berater in den stationären Einrichtungen ein.

Der Verein Kleiner Muck gab in einer Pressemitteilung an, sich an der weiteren Aufklärung aktiv zu beteiligen. Zudem bietet der Verein ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngruppen Hilfe an. „Den beteiligten Mitarbeitern ist bewusst, dass die bundesweite Berichterstattung auch zu Verunsicherung bei ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Wohngruppen führen kann“, heißt es in der Mitteilung.