Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds Bonn „Viele Eltern sind am Ende ihrer Kräfte“

Das aktuelle Urteil eines Bonner Amtsrichters in einem Nachbarschaftsstreit um Kinderlärm sorgt in der Stadtgesellschaft für viel Diskussion. Wie berichtet, droht einer Familie, deren Kinder zu laut sein sollen, eine Strafe von bis zu 250.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil die Familie Berufung eingelegt hat. Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds, Ellen Heimes, bezeichnet das Urteil als ein falsches Signal für unsere Gesellschaft und sieht viele Eltern mittlerweile am Limit. Mit Heimes sprach Lisa Inhoffen.