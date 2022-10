Betreuung von Familien in Bonn : Kinderschutzbund sucht neue Bezugspaten

Neue Paten gesucht

Der Kinderschutzbund sucht fortlaufend neue Bezugspatinnen und -Paten, die junge Familien im Alltag entlasten. Vorab erhalten die Ehrenamtler die Möglichkeit zu hospitieren. Wichtig sei vor allem die Identifikation mit dem Leitbild des Kindeschutzbundes, das Handeln stets am Wohl des Kindes zu orientieren, erklärt Baumgärtner-Schmäing. Wenn alles passt, folgen mehrere Schulungen für die Ehrenamtler, in denen sie sich auf den Umgang mit den Familien vorbereiten können. Interessierte können sich telefonisch oder per Mail an Ulla Baumgärtner-Schmäing wenden: ☎ 01 57/81 62 50 05, ulla.baumgaertner@kinderschutzbund-bonn.de.