Unerfüllter Kinderwunsch in Bonn „Ich habe mich von meinem Körper verraten gefühlt“

Zehn Versuche. Und jeder Versuch hat einen eigenen Namen bekommen. „Nicht nur jeder Versuch, sondern jedes Ei“, sagt Berit Baumhoff (47). „Ja, jedes Ei“, antwortet Markus Spülbeck (59), und schaut ernst. „Jede Option hatte einen Spitznamen: Tick, Trick und Track, Cindy und Bert, Bonnie und Clyde“, zählt er auf, während er für jedes Pärchen einen Finger seiner Hand streckt. Baumhoff und Spülbeck sitzen auf einer dunkelroten Ledercouch. Er hat die Beine überkreuzt und trägt kurzes dunkles Haar. Auch Baumhoff hat die Beine verschränkt, die Hände liegen in ihrem Schoß. Beide tragen einen schlichten goldenen Ring. Sie sehen sich an und müssen lachen, als die 47-Jährige ergänzt: „Pippi Langstrumpf und Herr Nilsson hatten wir auch.“ „Die Namen hatten alle keine große Bedeutung, aber es hat Spaß gemacht“, sagt Spülbeck und schaut seiner Partnerin in die Augen, „unser Projekt hatte Namen. 23 Namen – das waren alles Kinder.“