GA gelistet : In diesen Büdchen kann man noch zu später Stunde einkaufen

Kioske sind beliebt für spontane Einkäufe von Nachtschwärmern Foto: picture alliance/dpa/Axel Heimken

Bonn Ob Wegbier, Süßigkeiten oder die Wochenzeitung – Wem spät abends einfällt, dass er noch schnell einen wichtigen Einkauf zu erledigen hat, steht irgendwann vor verschlossenen Supermärkten. Alternativ lässt sich der Einkauf auf den Kiosk verlegen. Wir sagen, welche auch noch zu später Stunde geöffnet haben.

Von Michelle Müller

Die Rheinländer nennen den Kiosk zwar „Büdchen“, das Sortiment aber unterscheidet sich nicht von dem eines klassischen Kiosks. In der Bonner Innenstadt finden Nachtschwärmer eine Auswahl an Büdchen, die fast rund um die Uhr geöffnet sind. Nicht nur Getränke und Snacks gibt es hier. Wir stellen Büdchen vor, bei denen man auch nach Mitternacht nicht vor verschlossenen Türen steht.

Kiosk am Rathaus

In diesem charmanten „Zentrum der guten Laune“, wie der selbst gewählte Name des Kiosks lautet, kommen Bierliebhaber dank einer vielfältigen internationalen Auswahl, darunter auch Craftbiere und Weine, ganz auf ihre Kosten. Zu finden gibt es hier unter anderem das Trendgetränk „Kettenfett“ sowie das in Bonn gebraute „Ale-Mania“.

Standort: Rathausgasse 12, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 1 Uhr; Freitag: 7 bis 3 Uhr; Samstag: 8.30 bis 3 Uhr; Sonntag & Feiertags: 9 bis 1 Uhr

Kontakt: 0228-28617061

Kiosk am Rathaus Foto: Michelle Müller

Uni Kiosk

Neben frischen Backwaren, Tabak und Spirituosen bietet dieser Kiosk auch Zeitungen und Magazine an. Außerdem können Pakete abgegeben werden: Ein DHL Paketshop sowie ein DPD-Paketshop sind im Kiosk untergebracht.

Standort: Stockenstraße 9, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 6 bis 24 Uhr

Kontakt: 0228-96101234

Uni Kiosk Foto: Michelle Müller

Kult Kiosk

Am Tor zur Bonner Altstadt finden hier viele Partygänger und Nachtschwärmer, was sie suchen. Ob Wegbier, Zigaretten, Süßigkeiten oder Lesestoff – das Sortiment des Kult Kiosk richtet sich an ein breites Publikum.

Standort: Breite Straße 17, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7 bis 1 Uhr; Freitag und Samstag: 7 bis 17 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Kult Kiosk Foto: Michelle Müller

Cem Atasoy Kiosk Snack & Friends

Unweit des Stadthauses und kurz vor der Altstadt befindet sich der Kiosk von Cem Atasoy, in dem es neben einem breiten Angebot von Spirituosen auch belegte Brötchen und andere Backwaren gibt. Der Kiosk bietet zudem einige Sitzgelegenheiten im Inneren an.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 6.30 bis 1 Uhr; Freitag 6.30 bis 4 Uhr; Samstag 8 bis 4 Uhr; Sonntag 9 bis 24 Uhr

Standort: Thomas-Mann-Str. 3a, 53111 Bonn

Kontakt: 0177-9700132

Cem Atasoy Kiosk Snack & Friends Foto: Michelle Müller

Mc Kiosk

Ein paar Hundert Meter vom Kult Kiosk am Anfang der Altstadt entfernt befindet sich der Mc Kiosk. Neben zahlreichen Biersorten besteht auch hier die Möglichkeit der DHL-Paketabgabe. Eine weitere Besonderheit: Der Einkauf kann sogar von zu Hause aus erledigt werden – der Lieferdienst Lieferando holt die Waren dann einfach beim Kiosk ab und bringt sie vor die Haustür.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 10 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag: 10 bis 1 Uhr; Samstag: 9 bis 3 Uhr; Sonntag: 10 bis 23 Uhr

Standort: Breite Straße 87, 53111 Bonn

Kontakt: 0163-4645208

Weitere Infos auf der Website des Kiosks sowie auf Facebook

Mc Kiosk in der Altstadt Foto: Philipp Neubauer

Maria Kiosk

Neben den klassischen Kioskwaren wie Tabak und Spirituosen ist hier auch Handyzubehör erhältlich. Bekannt ist der Betreiber außerdem für seine arabischen Lebensmittel und seine Shisha-Wasserpfeifen. Achtung: Nur Barzahlung ist hier möglich.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 2 Uhr; Freitag: 7.30 bis 3 Uhr; Samstag: 9 bis 3 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Standort: Vorgebirgsstraße 6, 53111 Bonn

Kontakt: 01578 / 7076399 oder über Facebook

Maria Kiosk in der Adolfstraße Foto: Michelle Müller

Aksoy Kiosk

Public Viewing im Kiosk? Das gibt es während der Fußball-EM und WM bei dem Kiosk von Ali Aksoy in der Altstadt. Seit mehr als zehn Jahren ist das Lädchen ein beliebter Treffpunkt und Auflaufstelle Nummer Eins für alle Altstädter. Neben dem üblichen Sortiment zu fairen Preisen verkauft Ali auch Tickets für verschiedene Events in Bonn, beispielsweise für die "World Beat Party".

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 2 Uhr; Freitag: 7.30 bis 3 Uhr; Samstag: 9 bis 3 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Standort: Vorgebirgsstraße 6, 53111 Bonn

Kontakt: 01578 / 7076399 oder über Facebook

Aksoy Kiosk in der Altstadt Foto: Michelle Müller

Bistro Kiosk 100 + 10

In diesem Kiosk direkt am Busbahnhof sind nächtliche Einkäufe ebenfalls möglich – wobei hier vor allem Tabak und Alkohol in den Regalen stehen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 0.45 Uhr; Samstag 7 bis 3.45 Uhr und Sonntag 9 bis 0:45 Uhr

Standort: Maximilianstraße 4, 53111 Bonn

Bistro Kiosk 100 + 10 am Busbahnhof in der Bonner Innenstadt Foto: Michelle Müller

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Kiosken in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Fehlt ein Laden in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge in Bonn per E-Mail an online@ga.de.

( ga)