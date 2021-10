Situation am Maximilan-Center : Kiosk in Passage ist wieder offen

Bonn Nach zwei Wassereinbrüchen im Juni und Juli musste das Maximilian-Center am Bonner Hauptbahnhof schließen. Nun hat der erste Kiosk in der Passage wieder geöffnet. Das Maximilian-Center selbst noch nicht betriebsbereit.

Das erste Geschäft im Untergeschoss des Maximilian-Centers ist wieder geöffnet. Seit Samstag hat ein Kiosk im Zwischengang zum Bonner Hauptbahnhof, also außerhalb der Passage, wieder Strom. „Aber es funktioniert noch nicht alles“, sagt Kiosk-Inhaber Sapovalov Vacislav Slava. Die Nachricht, dass sein Laden wieder an das Netz angeschlossen ist, sei kurzfristig gekommen. „Ich habe darauf gewartet, wieder aufmachen zu können.“ Denn in den vergangenen Monaten habe es wegen der Schließung keine Einkünfte gegeben. Unklar sei weiterhin, wer für diese Ausfälle aufkommt. „Mittlerweile habe ich alles an einen Anwalt übergeben. Auf Anfragen an den Vermieter habe ich keine Antworten erhalten“, erklärt Slava.