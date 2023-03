Nach schwieriger Corona-Zeit : Kioskbetreiber eröffnen Postfiliale an der Adenauerallee

Gronau Hadis Mansouri und ihr Mann Mehdi betreiben das Rhein-Kiosk. Um die Pandemie zu überstehen, mussten sie einen Kredit aufnehmen. Nun erweitern sie ihr Geschäft.

Auf das Post-Geschäft konzentrieren

Im Optimalfall ergänzen sich beide Geschäftszweige. Viele Kunden geben also nicht nur einen Brief ab, sondern kaufen nebenbei noch eine Kleinigkeit im Kiosk ein. „Gerade hatten wir das Paradebeispiel, die Dame hat Kaffee geholt, unsere neuen Micky Maus-Briefmarken gesehen und mitgenommen,“ sagt Vertriebsmanagerin Silvia Schulte von der Post, die ebenfalls im Laden arbeitet. Sie lernt seit ein paar Tagen Hadis Mansouri an und macht die Kisokbesitzerin mit den neu anstehenden Aufgaben im Servicebereich vertraut.

Die Partnerfiliale der Deutschen Post am Johanneskreuz in Bonn-Castell schließt. Dabei hätte deren Geschäftsführerin gerne weitergemacht. Sie fühlt sich von der Post jedoch im Stich gelassen.

Verhandlungen liefen ins Leere : Postfiliale in Bonn schließt nach 19 Jahren ihre Türen Die Partnerfiliale der Deutschen Post am Johanneskreuz in Bonn-Castell schließt. Dabei hätte deren Geschäftsführerin gerne weitergemacht. Sie fühlt sich von der Post jedoch im Stich gelassen.

Neue Filiale auch in der Römerstraße

Zu den Veränderungen im Versandwesen gehört auch die Ausweitung der Partnerfilialen, bei der die Zusammenarbeit der Post mit Schreibwarenläden, Kiosken oder Lebensmittelläden im Vordergrund steht. Dadurch gibt es Kosteneinsparung an Miete und Personal bei der Post und eine gleichzeitige Angebotsausweitung bei den kleineren Einzelhändler - so die Idee, die dahinter steckt.

In Bonn können die Kunden der Post auf ein Netzwerk von 51 Filialstandorten zurückgreifen, um ihre postalischen Angelegenheiten zu klären. Der nächste Filialstandort soll dabei für einen Kunden in einem Umkreis von zwei Kilometer erreichbar sein. Die am 10. Februar eröffnete Filiale im Geschäft Twoface an der Römerstraße 23 ist dabei eine von insgesamt 44 Partnerfilialen. Die Partnerfiliale im Zentrum ersetzt damit die im Dezember geschlossene Zweigstelle am Johanneskreuz.