Sankt Sebastian muss saniert werden : Schieferstücke fallen von Kirchturm in Poppelsdorf

Poppelsdorf Die Entdeckung verhieß nichts Gutes. Vom Turm der Kirche Sankt Sebastianus haben sich Schieferstücke gelöst. Eine Begutachtung zeigt, dass der Schaden größer ist als erwartet. Jetzt wartet die Gemeinde auf die Kostenschätzung für die Sanierung.

Im Nachhinein ist Pfarrer Bernd Kemmerling dankbar, dass zwei Schieferschindeln im Kirchgarten von Sankt Sebastian in Poppelsdorf ein Zeichen gaben. Zunächst habe man gerätselt, wo die wohl herkommen, aber dann wurde klar, sie waren ein Alarmsignal, dass mit dem Kirchendach etwas nicht in Ordnung ist. „Und es besteht durchaus die Gefahr, dass weitere Platten herabfallen“, sagt Kemmerling.

Also wurde direkt nach dem verstörenden Fund Mitte Juni als naheliegende Sicherheitsmaßnahme der Weg durch den Kirchgarten gesperrt. Die Schulkinder beispielsweise nutzen ihn als Abkürzung von der Kirschallee zur Clemens-August-Schule. „Die Entdeckung machten wir an einem Freitag, also haben wir aus Vorsicht auch die Gottesdienste am Wochenende abgesagt.“ Die Botschaft machte schnell die Runde, und um drei Ecken wurde daraus sogar das Gerücht, die Kirche sei einsturzgefährdet.