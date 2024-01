Kirchenaustritte in Bonn und der Region Kirchen verlieren massiv Gläubige

Im dritten Jahr in Folge haben die Amtsgerichte in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis mehr als 10.000 Kirchenaustritte registriert. Insgesamt verließen im vorigen Jahr 11.113 Menschen in den Bezirken Bonn, Siegburg, Rheinbach und Königswinter die christlichen Kirchen, wie die Pressestellen der Amtsgerichte auf Anfrage mitteilten. Das war zwar ein Rückgang um rund 19 Prozent gegenüber dem Jahr 2022, als 13.735 Personen ihren Kirchenaustritt bekundeten. Die Zahlen bewegen sich aber weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 2021 waren es mit 11.368 erstmals mehr als 10.000 Menschen. Im Jahr 2020 hatten die Amtsgerichte rund 5000 Kirchenaustritte verzeichnet, ein Jahr zuvor waren es etwa 6000 an Rhein, Sieg, Swist und Bröl.