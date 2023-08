Ehemaliger Münsterladen in Bonn Kirchenjugend zieht in die City um

Ein besonderer Höhepunkt ist die wöchentliche Junge Messe am Sonntagabend, die auf zeitgemäße Angebote und Interaktion mit der Zielgruppe setzt. Wie so ein junger Gottesdienst aussieht? „Es gibt immer Musik, aber nicht aus dem normalen Gesangbuch und nicht mit der Orgel, sondern mit E-Piano, Gitarre oder Bass“, erzählt Jasper. In seiner Predigt gehe er zudem stärker auf die Themen ein, die junge Menschen umtreiben, und die Fürbitten können die Jugendlichen übers Handy oder auf dem Tablet eintragen.