Herbstsynode des Kirchenkreises Bonn : Superintendent Pistorius legt ambitionierte Pläne vor

Bonn Am Freitag und Samstag hat das Parlament des Evangelischen Kirchenkreises Bonn online getagt. Superintendent Dietmar Pistorius präsentierte ambitionierte Pläne.

Angesichts von 685 Austritten bei nur rund 200 Eintritten in den letzten beiden Jahren müsse sich der Kirchenkreis Bonn aber schon fragen, wie er die junge Generation heute noch erreichen wolle, fuhr Pistorius fort. Er riet gerade in der Pandemie zu selbstbewusst kreativen Möglichkeiten, wie „Glauben heute gehen kann“, um jungen Menschen „Experimentierräume“ zu bieten. Damit traf „der Neue“ den Nerv seines Parlaments, das aus 81 gewählten Mitgliedern von zwölf Kirchengemeinden Bonns, Alfters und Bornheims besteht. In der Diskussion wurde aber auch gewünscht, das, was Kirche gerade aktuell leisten könne, im Kirchenkreis noch weiter durchzudeklinieren. Junge Mitglieder brachten Ideen wie politische Nachtgebete zu wichtigen Themen ein.