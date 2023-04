Rosa Blütenmeer Der Regen sollte den Kirschblüten nichts anhaben

Veranstaltungen

Während der kommenden zwei Wochen sind eine ganze Reihe von Veranstaltungen mit Kirschblütenbezug geplant, die von der Altstadt-Initiative unterstützt werden. Am Sonntag, 16. April, von 11 bis 18 Uhr gibt es einen Kunsthandwerkermarkt auf dem Schulhof der Marienschule. Am Samstag, 22. April, wird von 11 bis 17 Uhr der Haustürflohmarkt stattfinden. Am selben Tag abends von 18 bis 21 Uhr treten an der Marienschule in Kooperation mit der Musikstation Beuel die Bands CarLa, Mags und Twentyseven auf (“Marienschule meets Pop“). Weitere Angebote sind auf der Internetseite kirschbluete-bonn.de und bonn.de zu finden.

Am 15. und 16. April findet zudem ein privat organisiertes Street Food Festival im Kurfürstencarré (Heerstraße) statt. Am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr können Besucher Essen aus unterschiedlichen Ländern probieren.

Die frühere Stadtplanerin Brigitte Denkel führt an diesem Samstag um 14 Uhr für Stattreisen durch die Altstadt (Anmeldung per Mail an info@stattreisen-bonn.de). Am Sonntag zur gleichen Zeit tut sie es ebenfalls (öffentliche Veranstaltung, Treffpunkt an der Marienschule, Teilnahme fünf Euro pro Person). Bonn City Tours bietet regelmäßig Stadtführungen in Rosa an. Mehr Informationen unter www.bonncitytours.de.