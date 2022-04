Kirschblüte in Bonn : Wie lange steht die Zierkirsche noch in voller Blüte?

Die Kirschblüte in Bonn am Mittwoch. Foto: Bettina Köhl

Bonn Die Kirschblüte in der Altstadt in Bonn steht etwa seit dem zweiten Aprilwochenende in voller Blüte. Wie lange blühen die Bäume noch? Lohnt sich ein Besuch weiterhin?

Noch blühen sie, die Bäume der Japanischen Blütenkirsche in der Bonner Altstadt. Wer die Zierkirsche allerdings noch in ihrer rosafarbenen Blütenpracht erleben möchte, der sollte sich beeilen. Lange werden die Bäume nicht mehr blühen. Sind die Blüten einmal aufgegangen, so blüht jeder einzelne Baum maximal zehn bis 14 Tage lang.

Abhängig sei die Dauer unter anderem vom Wetter, erklärt Cornelia Löhne, Kustodin in den Botanischen Gärten der Universität Bonn. "Je wärmer es ist, desto schneller ist die Blüte vorbei", sagt sie. Das warme Wetter vor Ostern und rund um die Ostertage dürfte das Verblühen der Blüten also tendenziell noch einmal beschleunigt haben.

Kirschblüte 2022 in Bonn: Wann sind die Bäume verblüht?

Da die meisten Bäume in der Heer- und in der Breite Straße am zweiten Aprilwochenende bereits in voller Blüte standen, werden die meisten Bäume voraussichtlich am kommenden Wochenende (23./24. April) verblüht sein. Schon jetzt hat sich das Bild des Blütenmeeres verändert: Die Farbe der Blüten ist etwas blasser geworden als zu Beginn und zunehmend dominieren die grünen Blätter die Optik der Bäume. Da nicht alle Bäume genau gleichzeitig aufgeblüht sind, werden natürlich auch nicht alle Blütenblätter auf einmal abfallen. Die Bäume verlieren ihre Blüten nach und nach.