Täglich bekommen die Mitarbeiter des Presseamtes der Stadt Bonn diese Frage derzeit gestellt. Genau könne man das jedoch nicht beantworten, sagt Mitarbeiterin Andrea Schulte „Wir vermuten, dass es Mitte April losgeht“, sagt sie. Die Blütezeit sei auch stark vom Wetter abhängig. Laut Angaben der Stadt dauert die Blütezeit maximal zehn bis 14 Tage. Victoria Harlos hat schon den ersten Blogpost zur diesjährigen Kirschblütensaison gepostet. Auf den Bildern sind bis jetzt nur kahle Bäume zu sehen. Die Inhaberin eines Kleingewerbes in der Altstadt betreibt seit 2015 einen „Kirschblüten-Live-Ticker“. Hier hält sie die Kirschblütenfans auf dem Laufenden. Ihre Schätzung fällt ähnlich aus wie die der Stadt. „Ich denke, dass es in drei Wochen so weit sein wird.“ Auch in diesem Jahr gibt es zur Kirschblüte einen Altstadtflohmarkt. Nach Angaben der Altstadtinitiative Bonn findet der Haustürflohmarkt am 22. April statt. In zwölf Straßen verkaufen Anwohner in Hinterhöfen, Hauseingängen und Kellern gebrauchte Gegenstände.