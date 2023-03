Blütezeit, Fotospots, Straßensperrungen Was Sie zur Bonner Kirschblüte wissen sollten

Service | Bonn · Mitte April sollen die Kirschbäume in der Altstadt laut Prognose der Stadt Bonn in voller Blüte stehen. Wo kann man als Besucher die besten Fotos machen, was ist bei der Anreise ratsam und gibt es Straßensperrungen? Ein Überblick.

28.03.2023, 10:42 Uhr

In der Maxstraße blühen schon die dortigen Kirschbäume. Foto: Foto: Ralf Klodt

Von Sonja Miklitz

Inhalt Wann stehen die Kirschbäume in der Altstadt in voller Blüte und was wird zu dieser Zeit dort geboten?