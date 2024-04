Unmut bei Anwohnern Was beim Kirschblüten-Spektakel die gute Stimmung trübt

Heiter und stimmungsvoll: So beschreiben viele Anwohner und Besucher die Kirschblüte am Wochenende in der Bonner Altstadt. Allerdings üben einige am Montag auch an der einen oder anderen Stelle Kritik. So seien trotz Sperrung Autos durch die Heerstraße gefahren. Auch gibt es Klagen über vermüllte Straßen sowie über Radfahrer und Paketdienste, von denen einige sich rücksichtslos durch die Fußgängerscharen gedrängelt hätten.