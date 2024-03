Blütezeit, Fotospots, Straßensperrungen Was Sie zur Bonner Kirschblüte wissen sollten

In Vorbereitung auf den erwarteten Ansturm auf die Altstadt gibt es in der Heerstraße und in der Breite Straße während der Kirschblütenzeit Straßensperrungen. Laut Pressemitteilung sind die Straßen an den drei Wochenenden vom 13. bis zum 27. April jeweils von 11 bis 20 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperrungen gelten für die gesamte Breite Straße und in der Heerstraße im Abschnitt zwischen Kölnstraße und Vorgebirgsstraße. Anwohner und Lieferfahrzeuge sind nicht von der Sperrung betroffen. Um Staus zu vermeiden, empfiehlt die Stadt, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Altstadt zu kommen. In diesem Jahr sollen die Straßen komplett autofrei sein: Anwohner müssen ihre Autos an allen drei Wochenende umparken. Dafür werden Quartiersparkplätze in der Stadthausgarage und im Beethovenparkhaus reserviert.