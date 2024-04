Regenwetter in Bonn So haben Geschäftsleute und Anwohner bisher die Kirschblüte erlebt

Bonn · Die Kirschbäume in Bonn stehen in voller Blüte – nur das Wetter spielt bislang nicht mit. Wie haben Geschäftsleute sowie Anwohnerinnen und Anwohner die ersten Tage der Kirschblüte erlebt? Wir haben in der Altstadt nachgefragt.

03.04.2024 , 19:00 Uhr

Trotz des Regens wollen sich viele Menschen die Bonner Kirschblüte nicht entgehen lassen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Bähr