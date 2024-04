Regenwetter in Bonn So haben Geschäftsleute und Anwohner bisher die Kirschblüte erlebt

Auch für Anwohnerinnen und Anwohner ist die Bonner Kirschblüte eine Zeit des Ausnahmezustands. Zuletzt sorgte insbesondere das geplante Parkverbot in der Heerstraße und der Breite Straße bei einigen für Ärger. Auch Birgit Monschau und Marco Hermann aus Castell blicken kritisch auf das Parkverbot. „Wir haben Freunde in der Altstadt, die schauen müssen, wo sie dann parken. Aber ich glaube, für die Besucher ist es wesentlich schöner“, sagt Hermann. „Ich weiß auch nicht, ob das sein muss“, ergänzt Monschau. Zwar seien für die Anwohnerinnen und Anwohner vergünstigte Parkplatze in der Stadthausgarage und im Beethovenparkhaus reserviert - „aber gerade im Hinblick darauf, dass die Anwohnerparkausweise so teuer geworden sind, ist das schon ein bisschen ein Schlag in die Magengrube.“