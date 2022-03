Spektakel in der Altstadt : Stadt Bonn schließt Sperrungen zur Kirschblüte nicht aus

Bonn Die Stadt bereitet sich auf den Besucherandrang zur Kirschblüte vor und schließt Einschränkungen in der Altstadt nicht aus. Die gefällten Bäume sollen zeitnah nachgepflanzt werden.

Die Stadtverwaltung bereitet sich auf einen möglichen Besucherandrang zur Kirschblüte in der Altstadt vor und schließt nach eigenen Angaben auch Sperrungen nicht aus. Der Krisenstab hat in seiner Sitzung am Mittwoch darüber hinaus beschlossen, aufgrund von Corona in diesem Jahr auf eine touristische Vermarktung zu verzichten.

Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht, rechnet die Verwaltung mit zahlreichen Besuchern. Für diese sollen an verschiedenen Standorten in der Altstadt Toilettenkabinen installiert werden, die auch barrierefrei zugänglich sein sollen. Als „verkehrslenkende Maßnahmen“ würden in den betroffenen Bereichen Schilder aufgestellt. Zudem werde es ein Durchfahrtsverbotsschild für Reisebusse im Bereich Kölnstraße/Ecke Heerstraße geben. Sollte der Andrang in den Straßen zu groß werden, könne es temporäre Sperrungen geben. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 die Altstadt für Besucher komplett gesperrt werden musste und im Jahr 2021 eine Maskenpflicht in den Straßen galt, müsse vor der Kirschblüte 2022 die weitere Entwicklung der Lage und der rechtlichen Rahmenbedingungen beobachtet werden, erklärt die Stadt. Auch eine erneute Maskenpflicht sei nicht ausgeschlossen.