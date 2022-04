Bäume könnten etwas früher blühen : Was Sie zur Kirschblüte 2022 in Bonn wissen müssen

Die Kirschblüte in Bonn zieht jedes Jahr etliche Besucher an. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt ist ein Touristenmagnet. Die Stadt Bonn versucht wegen der anhaltenden Corona-Pandemie den Ansturm 2022 allerdings zu bremsen. An den Bäumen nagt der Zahn der Zeit.

Es ist ein Naturspektakel, das aus Bonn nicht mehr wegzudenken ist: Jeden Frühling zieht die Kirschblüte in der Bonner Altstadt zahlreiche Touristen aus aller Welt in die Heerstraße und die Breite Straße. Trotz Maskenpflicht und Einschränkungen durch die Coronakrise war das auch in den vergangenen Jahren so.

Üblicherweise erreichen die Bäume den Höhepunkt ihrer Blütezeit Mitte April. Etwa zehn bis 14 Tage stehen die Bäume dann in voller Blüte. Cornelia Löhne, wissenschaftliche Leiterin der Botanischen Gärten der Universität Bonn, wäre nicht überrascht, wenn die Kirschblüte 2022 eher früh stattfindet: „Wir erleben jetzt, Anfang März, Temperaturen bis 15 Grad. Wenn das so anhält, dann öffnen sich die Blüten früh.“ Doch ebenso könne eine längere Kälteperiode die Entwicklung der Knospen bremsen, erläutert die Botanikerin. Die Bäume reagieren vor allem auf die Temperatur und weniger auf die Tageslänge.

Wird eine Maskenpflicht bei der Kirschblüte 2022 wieder notwendig?

2020 hat die Stadt Bonn die Altstadt für Besucher komplett gesperrt. So sollten Ansteckungen mit dem Coronavirus vermieden werden. 2021 lockte die Kirschblüte erneut tausende in die Altstadt. Die geltende Maskenpflicht wurde nicht von allen beachtet. Autofahrer drängten sich zudem durch die Straßen.

Für 2022 steht noch nicht fest, ob es eine Maskenpflicht zur Kirschblüte geben wird. In einer Mitteilung der Stadt Bonn heißt es: „Auch wenn seit dem 4. März weitere Lockerungen in Kraft getreten und ab dem 20. März in weitergehendem Umfang zu erwarten sind, muss abgewogen werden, ob angesichts der zu erwartenden Dichte an Besuchern in den teilweise engen Straßen der Altstadt nicht einzuhaltender Mindestabstände doch noch Einschränkungen – z. B. das Tragen einer Maske – notwendig sein werden.“ Dies hänge auch vom weiteren Infektionsgeschehen in Bonn ab. Schon jetzt sei klar: „Sollte der Andrang in den Straßen zu groß werden, könnte es temporäre Sperrungen geben.“

Stadt Bonn bremst bei der touristischen Vermarktung der Kirschblüte

Seit einigen Jahren verzeichnet die Bonner Tourismus & Congress GmbH stetig steigende Ankunfts- und Übernachtungszahlen zur Kirschblütenzeit, die meist in den April fällt. Ganz vorne liegen dabei Touristen aus China, Südkorea und Japan.

Um Gastronomen und Händler zu entlasten und der großen Zahl der Touristen gerecht zu werden, werden auch 2022 mobile Toiletten an mehreren Standorten in der Altstadt aufgestellt. Die Stadt Bonn verzichtet 2022 jedoch aufgrund einer Entscheidung des Corona-Krisenstabs auf die touristische Vermarktung der Kirschblüte. Reisebusse sollen mit einem Durchfahrtsverbot aus dem Bereich Kölnstraße/Ecke Heerstraße ausgeschlossen werden.

Wer die gefragten Hotspots meiden möchte, ohne auf die Kirschblüten zu verzichten, kann sich auf eine alternative Kirschblütentour durch Bonn begeben oder einen virtuellen Spaziergang durch die Bonner Kirschblüte machen.

Der Ursprung der "Blütenkirschen" liegt in den Achtzigern

Heutzutage im Frühling als eines der schönsten Viertel von Bonn bezeichnet, war die Altstadt vor drei Jahrzehnten noch grau und von starkem Durchgangsverkehr geprägt. Mehrere Stadtplaner befassten sich Mitte der Achtzigerjahre schließlich mit der Sanierung der schmalen Straßen. Die historischen Fassaden ringsum wurden erneuert, die Verkehrslage beruhigt und japanische Kirschblüten eingepflanzt - trotz anfänglicher Proteste der Anwohner, die Sorge um verdunkelte Wohnungen hatten. Dass aus dem rosafarbenen Blütenmeer einst ein Publikumsmagnet werden sollte, konnte damals wohl niemand ahnen.

„Japanische Blütenkirsche“ (Prunus serrulata) heißen die Bäume in der Altstadt. In der Heerstraße und Breite Straße stehen jeweils 60 Japanische Nelkenkirschen der Sorte „Kanzan“, die durch ihre besonders üppigen und in kräftigen rosa leuchtenden Blüten bekannt ist.

Bäume werden in Bonn sukzessive erneuert

Die Lebensdauer der Bäume liegt bei etwa 30 Jahren und sie ist bei vielen der Bäume längst erreicht. Insgesamt gibt es 300 Kirschbäume in der Bonner Altstadt. Die Stadt hat daher 2014 begonnen, die Bäume sukzessive zu fällen und zu ersetzen. Im Januar 2022 mussten sieben Bäume gefällt werden.

Aktuell fehlen elf Bäume. Die Stadt Bonn hat angekündigt, die Standorte zu prüfen. Nur, wenn die Neupflanzung keine Versorgungsleitungen beeinträchtigt, soll nachgepflanzt werden, so die Stadt Bonn. Bis die neuen Bäume ihre volle Pracht zeigen, werden noch etwa zehn Jahre vergehen.

Kirschblüte in Bonn erlebt Social-Media-Hype

Sowohl in der Offline- als auch in der Onlinewelt ist die Bonner Kirschblüte mittlerweile ein internationales Ereignis. Besonders die Heerstraße gilt in den sozialen Netzwerken als eine der schönsten Straßen der Welt. Blogger erwähnen sie in ihren persönlichen Bestenlisten von Orten, die jeder besucht haben sollte. Die Facebookseite "Places to see before you die" widmete der Bonner Kirschblüte im Jahr 2012 gar einen eigenen Beitrag und verhalf ihr damit zu einer noch größeren weltweiten Bekanntheit. Auf Instagram finden sich unter deutsch- und englischsprachigen Hashtags mehrere Hundert Beiträge zu den japanischen Zierkirschen in Bonn.

(ga)