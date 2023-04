Abseits vom Gedränge in der Altstadt Diese alternative Kirschblüten-Tour führt quer durch Bonn

Startpunkt der Route ist das Sterntor in der Bonner Innenstadt. Vorbei am Bonner Münster geht es weiter zur Ecke Reuterstraße/Bonner Talweg, über die August-Bier-Straße, die Eduard-Otto-Straße/Ecke Ahrweg, die Franz-Bücheler-Straße/Ecke Wichernstraße bis in die Rheinaue. Von dort geht es über die Südbrücke nach Beuel, wo an der Paulusstraße und an der Professor-Neu-Allee Kirschblüten zu bewundern sind. Über die Kennedybrücke und die Friedrichstraße geht es zum Endpunkt der Route, dem Stadthaus.