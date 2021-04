Route abseits der Altstadt : Alternative Kirschblüten-Tour durch Bonn und Beuel

Bonn April ist Kirschblüten-Zeit und das heißt: Viele Besucher zieht es in die Bonner Altstadt. Dort nicht nur dort ist die Blüte zu bestaunen. Wir stellen eine alternative Kirschblüten-Tour mit Standorten in Bonn und Beuel vor.

Die Kirschblüten-Saison hat begonnen - und die lockt normalerweise tausende Besucher in die Bonner Altstadt. Bereits am Osterwochenende zog es Kirschblüten-Fans auf die Heerstraße und die umliegenden Straßenzüge . Auch in den nächsten Tagen erwartet die Stadt zahlreiche Besucher und hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt , um die Straßen nicht wie im vergangenen Jahr sperren zu müssen.

Aus diesem Grund hat der Verein „StattReisen Bonn erleben“ eine alternative Kirschblüten-Route durch die Stadt kreiert. Die Strecke schlängelt sich durch die Bonn und Beuel an verschiedenen Standorten vorbei, die ebenso mit einer Blütenpracht locken. Auf einer Länge von rund 15 Kilometern können sich die Besucher und Spaziergänger so gut verteilen.

Startpunkt der Route ist das Sterntor in der Bonner Innenstadt. Über das Bonner Münster geht es weiter an die Reuterstraße/Ecke Bonner Talweg, über die August-Bier-Straße, die Eduard-Otto-Straße/Ecke Ahrweg, die Franz-Bücheler-Straße/Ecke Wichernstraße bis in die Rheinaue. Von dort geht es über die Südbrücke nach Beuel, wo an der Paulusstraße und an der Professor-Neu-Allee Kirschblüten zu bewundern sind. Über die Kennedybrücke geht es über den Rhein zum Endpunkt, dem Stadthaus.