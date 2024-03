Ausnahmezustand in Bonn Besucherandrang zur Kirschblüte in der Altstadt hat begonnen

Majdzaid Alkilani (33) hat eigens zur Kirschblüte an einer Straßenecke in der Heerstraße seinen Crêpes-Wagen aufgebaut. Den ganzen Monat will der 33-Jährige dort stehen und seine Crêpes verkaufen. Noch ist die Zahl der Kunden überschaubar. „Ab morgen rechne ich aber mit einem sehr großen Andrang.“ Die Arbeit mache ihm bei der entspannten Stimmung viel Spaß, selbst an seinem Geburtstag am 6. April will er an seinem Crêpes-Stand stehen, sagt er und lacht. „Sie müssen unbedingt auch mal in die Breite Straße gehen, da blühen die Kirschbäume heute noch schöner als hier.“