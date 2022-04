Kurioses Plakat in der Altstadt : Kirschblüte in Bonn: Maskenpflicht für Kameras?

Kirschblüte in Bonn: Maskenpflicht für Kameras?

Kurioses Plakat in der Altstadt

Meinung Bonn Eine Maskenpflicht in der Altstadt scheint weiter zu bestehen – allerdings für Kameraobjektive. Ein sympathischer Beitrag der Bonner Streetart-Szene, meint GA-Redakteur Richard Bongartz.

Zahlreiche Fotografen sind auf Instagram unterwegs, um zu sehen, wo im öffentlichen Raum der Stadt Kunst ihre Blüten treibt. Auf ein besonderes Schätzchen ist dabei Streetart Bonn in der Altstadt gestoßen.

Auf jeden Fall hängenlassen

Wahrscheinlich sei es dem GA einen „Mimimimimi“-Artikel wert, der auf die Fälschung hinweist, fürchtet jemand anders. Dem Wunsch kommen wir an dieser Stelle, aber locker-flockig, gern nach. So ein Objektivdeckel schützt natürlich vor vorbeifliegenden Pollen, Kratzern, leeren Akkus und vollen Speicherkarten. Das Internet ist doch schon voll mit Kirschbaumbildern, lieber alles ganz unbefangen, ohne Ablenkung vor Ort genießen.

Unter dem Aspekt sollte die Stadt das Schild auf jeden Fall hängenlassen. Und möglichst niemand sollte sich dran halten! Tun wohl auch die wenigsten, wenn man schaut, wie viele tolle Fotos die Leute auch in diesem Jahr wieder von der Kirschblüte schießen. Aber vielleicht kommt ja nun mal jemand auf die Idee, die Pracht in Öl auf Leinwand festzuhalten. Wäre mal was anderes.