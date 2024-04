Höhepunkt der Kirschblüten-Saison in Bonn Haustürflohmarkt lockt Tausende Besucher in die Altstadt

Vor ihren Haustüren und in Hinterhöfen boten Anwohner den Besuchern eine reiche Vielfalt an Schätzen: Kunstvoll arrangierte Bücherstapel, Antiquitäten und eine Fülle von Kleidung für jeden Anlass. Auf so manchem Verkaufstisch funkelten bunte Schmuckstücke, auf anderen boten Händler ihre alten Werkzeuge und Bohrmaschinen zum Verkauf an. Begeisterte Ausrufe ertönten, als eine junge Frau ein farbenfrohes Sommerkleid aus den 70er Jahren entdeckte. An einem anderen Stand blätterte ein Mann konzentriert in einer staubigen Kiste voller Schallplatten. „Led Zeppelin, Originalpressung!“, rief er freudig und hielt den Fund stolz in die Höhe.