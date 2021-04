Bonner Altstadt : Machen Sie einen virtuellen Spaziergang durch die Kirschblüte

Interaktiv Bonn In der Altstadt in Bonn blühen die Kirschbäume, doch zur Kirschblüte kommen wegen der Pandemie weniger Besucher als sonst. Als Alternative haben wir hier einen 360-Grad-Spaziergang durch die Blütenpracht.

Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt lockt jährlich Tausende Besucher an, die sich von der Blütenpracht verzaubern lassen. In der Pandemie ist das für viele Menschen jedoch nicht möglich und große Menschenmassen sind in den engen Straßen der Altstdt auch nicht erwünscht. Die Stadt Bonn führt dort regelmäßige Kontrollen durch und hat angekündigt, Straßenabschnitte notfalls zu sperren, sollte der Andrang zu groß werden und die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr gewährleistet sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Ordnungsamt Teile der Altstadt für Besucher abgeriegelt.

In diesem Jahr bleiben Heerstraße und Breite Straße für Besucher zunächst geöffnet. In den ausgewiesenen Abschnitten der Altstadt gilt Maskenpflicht, die bis zum 26. April per Verordnung der Stadt verlängert wurde. Die Maske darf dort auch nicht zum Trinken, Essen oder Rauchen abgenommen werden. Auch für Fotos muss die Maske getragen werden. Aufgrund des wechselhaften und teils kalten Wetters der vergangenen Woche hat sich die Blütezeit bis in die Mitte des Aprils verschoben. Einen Blick auf das zartrosa Spektakel bietet der GA seinen Leser auch am heimischen Bildschirm. Wir haben einen rund sechsminütigen Spaziergang durch die Kirschblüte in der Altstadt als 360-Grad-Video aufgezeichnet. Für die bestmögliche Qualität wählen Sie bitte 4K in den Videoeinstellungen. Mit gedrückter Maustaste können Sie zudem den Blickwinkel ändern.