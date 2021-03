Maskenpflicht in der Altstadt : Bonner Kirschblüte bleibt dieses Jahr zunächst offen für Besucher

Bonn Während der Kirschblütenzeit in der Bonner Altstadt wird es in diesem Jahr vorerst keine Straßensperrungen geben. Dafür gilt aber in dieser Zeit eine Maskenpflicht, die auch das Essen, Trinken und Rauchen untersagt.

Für rund zwei Wochen wird die Kirschblüte in Bonn auch in diesem Jahr wieder blühen. Und auch wenn die Zahl von Touristen, die sich das bunte Spektakel jedes Jahr ansehen, in diesem April gering sein wird, so erwartet die Stadt Bonn trotzdem zahlreiche Besucher in den Straßen der Bonner Altstadt. Um die Straßen nicht wie im vergangenen Jahr sperren zu müssen, wird die Stadt in diesem Jahr für einen Zeitraum von rund zwei Wochen eine Maskenpflicht in einzelnen Straßen einführen.