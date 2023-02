Street Food Festival im April : Foodtrucks kommen zur Kirschblüte in die Bonner Altstadt

Im Kurfürstencarré in Bonn werden in Foodtrucks Speisen aus verschiedenen Ländern verkauft. Foto: Getty Images/iStockphoto/Milkos

Bonn In der Bonner Altstadt findet am 15. und 16. April ein Street Food Festival statt. An den beiden Veranstaltungstagen gibt es Speisen und Getränke aus verschiedenen Ländern zu probieren.



Am 15. und 16. April 2023 findet passend zur Kirschblüte erneut ein Street Food Festival im Kurfürstencarré in der Bonner Altstadt statt. Am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände des Getränkehandels Vendel, in der Heerstraße 137, Essen aus unterschiedlichen Ländern probieren. Das teilte der Veranstalter mit.