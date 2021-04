Quiz zur Japanischen Blütenkirsche : Wie gut kennen Sie sich mit der Bonner Kirschblüte aus?

Beginn der Kirschblüte in der Bonner Altstadt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die ersten Bäume in der Altstadt in Bonn blühen bereits. Seit wann gibt es die Japanische Blütenkirsche überhaupt in Bonn und wie ist der Fachbegriff der Sorte, die auf der Heerstraße steht? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Die Kirschblüte in Bonn lockt Jahr für Jahr Tausende Menschen in die Bonner Altstadt und ist sogar international ein beliebtes Fotomotiv. Wer sich die blühenden Bäume in diesem Jahr anschauen möchte, sollte unbedingt eine Maske tragen und sich an die Abstandsregeln halten. Die Stadt hat zwar vorerst auf eine Sperrung der Straßen in der Altstadt verzichtet, dafür aber eine Maskenpflicht während der Blütezeit eingeführt. Für unser Quiz zur Bonner Kirschblüte ist allerdings gar kein Besuch in der Stadt nötig - es kann ganz bequem vom heimischen Sofa aus gelöst werden:

Die Maskenpflicht gilt täglich von 9 bis 22 Uhr auf den folgenden Straßen und Plätzen: Breite Straße, Dorotheenstraße (zwischen Adolfstraße und Breite Straße), Franzstraße, Georgstraße (zwischen Adolfstraße und Heerstraße), Heerstraße (zwischen Franzstraße und Kölnstraße), Im Krausfeld (zwischen Adolfstraße und Heerstraße), Maxstraße, Michaelstraße, Paulstraße, Peterstraße, Schützenstraße, Vorgebirgsstraße (zwischen Adolfstraße und Heerstraße) sowie Wolfstraße.