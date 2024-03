Spektakel in der Altstadt Kirschblüte in Bonn könnte zu Ostern erstrahlen

Markus Radscheit, Technischer Leiter der Botanischen Gärten in Bonn, erklärte dem GA, dass die Blütezeit von der Sorte abhänge. So stehen in der Altstadt verschiedene Sorten der Japanischen Blütenkirsche, die auch bereits jetzt anfangen können zu blühen. In der Maxstraße steht eine Art der Winterkirsche, die oft bereits im Februar blüht und auch schon in diesem Jahr die ersten Blüten trägt. Die berühmten Zierkirschen in der Heerstraße und in der Breite Straße blühen allerdings in der Regel als letzte. Das sei normalerweise im April der Fall. „Man weiß das aber nie, wenn es extrem warm ist, blühen sie vielleicht auch schon Ende März.“ Aktuell rechnen die städtischen Baumfachleute je nach Wetterentwicklung mit Anfang April.