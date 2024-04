Kommentar zur Kirschblüte in Bonn Wer in der Altstadt unterwegs ist, sollte Rücksicht nehmen

Es ist einfach faszinierend, wie die Kirschblüte in der Bonner Altstadt Jahr für Jahr Zehntausende von Nah und Fern anlockt und trotz des Massenandrangs in den recht engen Straßen stets eine ausgelassene und friedliche Stimmung herrscht. Ein tolle Werbung für Bonn. Gelingen kann das Kirschblütenfest allerdings nur, wenn sich alle Besucher an die Spielregeln halten, zu denen in erster Linie die gegenseitige Rücksichtnahme zählt. Doch leider verfügen nicht alle Menschen über diese Tugend, wie man auch an diesem Wochenende beobachten konnte.