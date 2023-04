Kirschblüte in Bonn Händler und Anlieger sprechen offen über das Touristen-Spektakel

Von den zahlreichen Blüten-Touristen profitiert hingegen die Eisdiele „Ciao.Ciao“. Deren Geschäftsführer David (seinen Nachnamen will er in der Zeitung nicht geschrieben sehen), berichtet aber offen über den steigenden Umsatz während der Vollblüte. „Wenn an den Wochenenden die Sonne scheint, läuft der Laden. Für unser Lokal ist das super. Die Leute genießen die Blütenpracht, schlecken dabei ein Eis von uns.“ Ab nächster Woche bieten seine Mitarbeiter eigens „Kirschblüteneis“ an. Für David ist die vergängliche Sehenswürdigkeit auch menschlich ein Gewinn. „Zu dieser Zeit reisen viele Besucher aus der ganzen Welt nach Bonn und bestaunen diese Bäume. Bei uns im Laden komme ich mit ihnen ins Gespräch.“