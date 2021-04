Trotz Corona : Kirschblüte sorgt für großen Andrang in Bonner Altstadt

Mitunter ziemlich voll war es am Samstag unter anderem in der Heerstraße. Foto: Meike Böschemeyer/Meike böschemee<r

Bonn Die derzeit blühenden Kirschblüten haben am Samstag für größeren Andrang in der Bonner Altstadt gesorgt. Das Ordnungsamt musste mehrmals einschreiten und auf die Corona-Regeln hinweisen.

Voll war es am Samstag in der Bonner Altstadt. Zwischenzeitlich sogar zu voll. Etliche Menschen waren bei schönem Wetter unter anderem in die Heerstraße gepilgert, um sich an der Kirschblütenpracht zu erfreuen. Viele machten Fotos und Videos und kamen sich dabei mitunter viel zu nah. So mussten Mitarbeiter des Bonner Ordnungsamtes mehrfach einschreiten und auf ausreichenden Abstand sowie die Corona-Schutzregeln hinweisen.