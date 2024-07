Träger, Konzept, Betreuungsplätze Das sind die Pläne für die neue Kita an der Poppelsdorfer Allee

Die Terminal for Kids gGmbH hat den Zuschlag für die Trägerschaft der neuen viergruppigen Kita „Poppelsdorfer Allee“ erhalten. Eine Kommission bestehend unter anderem aus Vertretern des Amtes für Kinder, Jugend und Familie hatte zuvor die Bewerbungen von zehn verschiedenen Trägern ausgewertet, wobei Terminal for Kids die höchste Punktzahl erhalten hat. Die Kindertageseinrichtung wird sich an der Poppelsdorfer Allee 31-33 ansiedeln.