Fachkräftemangel Bonner Eltern organisieren Betreuung nach Kita-Kürzung selbst

Plätze in Bonn

Der Rat der Stadt Bonn hat der Fortschreibung des Kitabedarfplans für 2023 bis 2027 zugestimmt, der Betreuungsangebote und Versorgungsquoten abbildet. Daraus soll dann abgeleitet werden, wo der Ausbau von Betreuungsplätzen besonders wichtig ist. Nach Angaben der Verwaltung stieg die Anzahl der Betreuungsplätze im U3-Bereich seit 2008 von 1560 auf 4380. Für Kinder ab drei Jahren seien rund 1200 neue Plätze eingerichtet worden. Im laufenden Kita-Jahr 2023/2024 ist die Zahl der Plätze in Bonn aber erstmals der Stadt zufolge rückläufig. Grund dafür: Kitaschließungen, Abbau von Überbelegungsplätzen und Verzögerungen bei Neubauten.

Eine Auswertung der Wartelisten im Frühjahr 2023 ergab nach Angaben der Stadt für den Zeitraum von September 2022 bis Juli 2023 einen ungedeckten Bedarf von rund 1125 Betreuungsplätzen, 830 davon für U3-Kinder. Wegen des Personalmangels und dem Ausscheiden einiger Fachkräfte in den Ruhestand werde der Ausbau der Betreuungsplätze „eine große Herausforderung“, schreibt die Verwaltung in ihrer Mitteilung. Laut Kitabedarfsplan fehlen in einigen Stadtteilen „überdurchschnittlich viele Betreuungsplätze“, etwa in Buschdorf, Auerberg und Graurheindorf. Auch in Tannenbusch, im Bonner Westen sowie Lessenich-Meßdorf und Duisdorf fehlt es an Plätzen für U3-Kinder. Ebenfalls besonders unterversorgt sind einige Stadtteile in Beuel und Bad Godesberg.