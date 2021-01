Neues vom Corona-Krisenstab in Bonn : Kita-Erstattung für Januar in Aussicht

Der Krisenstab äußert sich zu Kitas, Schulen und Impfzentrum: Jochen Stein, Chef der Feuerwehr, und Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonns OB hofft auf eine Rückzahlung gezahlter Betreuungsbeiträge nach der Verlängerung des Lockdowns wenigstens für den Januar. Familienminister Joachim Stamp hält das für wahrscheinlich. Die Stadtwerke stellen ab Montag auf den Ferienfahrplan um.

Ganz glücklich zeigte sich Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner am Donnerstag nicht über die Details zum Beschluss der nordrhein-westfälischen Landesregierung, es in Sachen Kinderbetreuung bei einem Appell an die Eltern zu belassen, ob sie ihre Kinder in Obhut geben oder nicht. „Ich hätte mir auch für die Kindergärten eine klare Regelung gewünscht, verbunden mit einer Notbetreuung, die sich an den Bedürfnissen der Eltern orientiert“, sagte Dörner. Zugleich betonte sie, dass es eine klare Regelung zur Erstattung von Elternbeiträgen geben müsse. Die kommunalen Spitzenverbände seien mit dem Land dazu in Gesprächen. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) stellte am Donnerstag in Düsseldorf eine Rückzahlung als wahrscheinlich in Aussicht. Dörner zeite sich allerdings skeptisch, dass sie auch rückwirkend für den Monat Dezember erfolgen wird. Im Grundsatz aber rief die Oberbürgermeisterin Eltern auf, nach Möglichkeit ihre Kinder daheim zu betreuen. Arbeitgeber seien gefordert, flexible Arbeitszeitmodelle zuzulassen. Die Stadtverwaltung gehe hier mit gutem Beispiel voran.

Wie Bonns Familiendezernentin Carolin Krause bei der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs sagte, stellten die neuen Regeln bis zum 31. Januar, die sogenannte Schul-Mail traf um 13.06 Uhr ein, die Stadt vor enorme Herausforderungen. Wie berichtet können Eltern ihre Kinder ohne weitere Prüfung in die Betreuung geben. In Kindergärten erfolgt sie in festen Gruppen, „was sehr personalaufwändig ist“, sagte Krause. Deshalb sei es an städtischen Häusern vermutlich unausweichlich, dass die Betreuungsstunden um zehn Stunden reduziert würden, wie es das Land auch vorsieht.

Was die Schulen betrifft, gebe es noch gewaltige Unklarheiten, so die Dezernentin. Grundsätzlich stellten alle Schulen ab Montag auf Distanzunterricht um. In Ausnahmefällen sei es den Schulen gestattet, noch zwei Organisations Allerdings soll es in den Klassen eins bis sechs und bei Förderschülern auch darüber hinaus eine Notbetreuung geben. Diese Schüler würden vor Ort in den Einrichtungen betreut, aber ebenso wie ihre Mitschüler im Präsenzunterricht beschult, also über Aufgaben, die Lehrer über das Internet bereitstellen. Wie diese Betreuung in den Schulen zu gewährleisten ist, konnte Krause noch nicht im Detail sagen. In der Mail sei von sonstigem Personal die Rede. Offenbar, so Krause, könnten auch Lehrer diesen Part übernehmen. An den offenen Ganztagsschulen (OGS) kämen die OGS-Betreuer grundsätzlich in Frage, „aber sie haben keine Verträge mit den Schulen, sondern nur mit den jeweiligen Trägern der OGS“. Eine Betreuung könnten auch diejenigen Eltern in Anspruch nehmen, die bisher gar keinen OGS-Platz in Anspruch genommen haben, betonte Krause. Stadtwerke-Sprecherin Veronika John sagte, Busse und Bahnen würden ab Montag nach Ferienfahrplan fahren. Der Verkehrsbetrieb werde allerdings Verstärkerfahrten wie beispielsweise auf den Venusberg beibehalten. Auch stünden Reservebusse für den Einsatz bereit, weil derzeit ungewiss sei, wie viele Eltern von den Betreuungsangeboten Gebrauch machten. John: „Wir bleiben mit der Stadt im Gespräch.“

Die Stadt hofft auf ein höheres Tempo bei den Impfungen gegen das Corona-Virus in den Senioreneinrichtungen. Hier seien Land und Kassenärztliche Vereinigung in der Pflicht, für einen reibungslosen Ablauf und eine schnelle Umsetzung zu sorgen. „Ich habe allerdings auch Verständnis, dass sich die Strukturen der Landesregierung, die ja gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung das Impfen organisiert, angesichts dieser gigantischen Aufgabe erst einspielen müssen“, erklärte die Oberbürgermeisterin.