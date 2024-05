Betreuungslage in Bonn Gemeinde braucht Geld für dringenden Kita-Ausbau

Der „Kleine Lukas“ ist in die Jahre gekommen. Die Spuren der vergangenen Jahrzehnte sind überall in der Kita des evangelischen Familienzentrums an der Nordstraße zu sehen: Der Putz bröckelt von den Wänden, durch Fenster und Türen bläst der Wind, die Elektrik ist marode und die sanitären Anlagen brauchen dringend ein zeitgemäßes „Update“.