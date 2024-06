Umfrage in Bonn Eltern zu Notbetreuung in Kitas befragt: Oft springen die Frauen ein

Das Aktionsbündnis hatte sich Anfang 2023 wegen der Kita-Personalengpässe gegründet. In ihrem Bericht zur Umfrage geben die Eltern auch Handlungsempfehlungen wie bessere Arbeits- und Einkommensbedingungen für pädagogisches Personal oder transparente Kommunikation mit den Eltern. Die Ergebnisse will die Initiative am Sonntag um 13 Uhr im Begegnungsraum in der Brüdergasse 4 vorstellen und mit Beteiligten diskutieren. In der Woche davor gibt es dort eine Ausstellung zur Umfrage und am Donnerstag und Freitag um 17 Uhr Vorträge einer Rechtsanwältin zu den Themen Kitaplatz-Klage und Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz.