Nachhaltige Projekte : Kita „Kleiner Lukas“ baut ihr eigenes Gemüse an

Kita „Kleiner Lukas“ baut ihr eigenes Gemüse an

Bonn Die Kita „Der kleine Lukas“ setzt beim Ausbau zu einer zukunftsfähigen Einrichtung auf Nachhaltigkeit. Das neuste Projekt ist ein eigener Gemüsegarten.

Jan weiß noch ganz genau, welche Pflanze er wo in den Boden gesetzt und über mehrere Monate gepflegt hat. „Dort ist sie!“, ruft der Fünfjährige, als er den Garten vor der Kindertagesstätte „Der kleine Lukas“ betritt. Mit anderen Kindern ist Jan am Mittwoch zur Ernte geschritten. Im Herbst hatten sie alles vorbereitet: Einmulchen, umgraben, säen, pflanzen und gießen. So ist er entstanden, der Gemüsegarten mit einer Fläche von insgesamt 300 Quadratmetern.